Gezeravcı, öğrencilere seslendi: Henüz herhangi bir uzaylı ile karşılaşmadım

Gezeravcı, astronot olmak isteyen öğrencilere, "Bugün başladığımız görevler ilerde sizin yapabileceğiniz mesleklerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli." dedi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Diyarbakır'daki öğrencilerin, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak ettiği sorularına cevap verdi.

Şu anda nerede olduğuna ilişkin bir soruya Gezeravcı, ISS'nin 1 dakikada Türkiye'nin batısından doğusunu katedebildiğini ve 90 dakikada dünyanın etrafında bir tur atacak şekilde hareket halinde olduklarını söyledi.

Alper abi uzay nasıl bir yer gerçekten boşluk mu?

Burası kocaman bir boşluk gibi görünüyor. Uzayın büyük boşluğu içinde küçük bir nokta olarak kalsak da gönlümüzde dünyanın görüntüsü ve sizin varlığınız çok büyük. Türkiye'nin üzerinden geçerken el sallamayı unutmayın.

Uzay istasyonunda eğlenebiliyor musunuz?

Ödevleri bitirdikten sonra sizin dışarı çıkıp oynadığınız gibi dışarı çıkıp oynayacak bir oyun alanımız yok. Türkçe’de kubbe anlamına gelen gözlem penceresinden dünyayı izlemek bizim için eğlenceli oluyor.

Uzayda nasıl uçuyorsun?

Yer çekimi yok, ayaklarımı yerden kesip süzülüyorum.

Orada ne yapıyorsunuz?

Bir günümüz burada 90 dakikanın içinde. Yani dünyanın etrafını 90 dakikada tamamlayabiliyoruz.

Güneş'i görebiliyor musun?



Güneşi görebiliyoruz ama ona çıplak gözle bakmak çok zor. Güneş ışınları ISS'ye çok kuvvetli geliyor. Dünyamızın etrafında bizi kıyafetlerimiz gibi koruyan çok güzel bir atmosfer var. O atmosferin içinden güneş geçerken birçok zararlı ışını bloke ediyor. Bu bize daha korunaklı bir gün ışığı ulaştırmaya imkan tanıyor. ISS'nin içerisinde güneş ışınlarının yansıması bile çok kuvvetli oluyor. Bu güneşi gördüğümüz zaman bölgedeki ısınma da ona göre fazla oluyor. Diğer taraftan dünyanın öbür tarafına geçince yani güneşle aramıza dünyayı alınca bu kez çok karanlık ve soğuk oluyor. İstasyonun dışı ısınınca çok ısınıyor, soğuyunca çok soğuyor ama içerisi ev gibi sabit sıcaklıkta kalıyor.

Ay'ı görebildin mi? Gidebildin mi?

Dünya'dan 400 kilometre geldik ama Ay'a gitmek için yolumuz biraz daha uzun. Daha mesafemiz var.

Hiç kara delik gördün mü?

Çıplak gözle görmem mümkün olmadı.

Yıldızlar orda daha mı parlak?

Buradan biraz daha parlak görünüyor.

Gökyüzüne bakarsak sizi görebiliyor muyuz?

TSİ ile 13.10’da Mısır’ın üzerinden geldik, senin oraları kat ettik. Van-Ağrı üzerinden geçerek Azerbaycan’a doğru devam ettik. Aslında bu görüşmeyi sabah yapsaydık; Eymen, 1 saat sonra tam üzerinden geçiyor olacaktım.

Uzayda neler yapıyorsunuz?

Sabah 6’dan akşam 10’a kadar arı gibi çalışıyoruz.

Orada uzaylı var mı? Görseydin ne derdin ona?

Uzaylı henüz görmedim ama görseydim sana Furkan’ın selamını getirdim derdim herhalde. O da bana bir şey yapmazdı o zaman. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Herhangi bir uzaylı ile karşılaşmadım ama ben de merak ediyorum. Varlıklarını öğrenirsem farklı bir şey dönüşte seninle de paylaşacağım muhakkak.

Gezeravcı, nasıl astronot olunacağına dair bir soruya ise şu yanıtı verdi:

Bugün başladığımız görevler ilerde sizin yapabileceğiniz mesleklerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmak için öncelikle bugününüze odaklanın. Bugün içinden geçtiğiniz dönemi merdivenin basamakları gibi düşünün. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli. Okul, merdivenin bir basamağı. Onun için şu anda öğretmenleriniz ne gösteriyorsa hepsi değerli ve önemli. Bugünkü sınıfınızı iyi çalışırsanız bundan sonra gideceğiniz yolda engeller önünüzden kalkar.



Çektiği fotoğrafları Dünya'ya yavaş yavaş gönderdiğini dile getiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

Sen de akşam pencereden bakıp Ay'ı görme imkanın olursa el sallamayı unutma. Belki seni de buradan görme imkanım olur. Yıldızlar da buradan daha parlak görünüyor. Bizim atmosferimiz güneş ışınlarının zararını süzerken sanırım biraz görüntüde de buğulaşmaya sebep oluyor. Burada atmosferin dışında olduğumuz için arada bloke eden herhangi bir katman ya da gaz örtüsü yok. Onun için baktığımızda yıldızlar net şekilde görünüyor. Fotoğraflardaki yansıması dahi çok daha belirgin.