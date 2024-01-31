İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarını anlattı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki bilimsel deneylerine devam ediyor.

Gezeravcı Axiom Space merkezine bağlanarak, uzaydaki çalışmalarını anlattı.

"13 farklı disiplin ve araştırma alanını bir araya getirdik. Birkaçını özetlemek gerekirse, uzay uçuşları için alternatif bir yaşam destek sistemi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda mikro alglerden yararlanmak için bir test sistemi kurduk."

"Deneyler konusunda oldukça hevesliyiz"

Gezeravcı, yer çekimi, tıp ve anatomi alanlarında da deneyler yaptığından bahsetti.

"Ayrıca insan anatomisiyle ilgili çalışmalar da yürütüyoruz. Mikro yer çekimi ortamının insan vücudu üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini test ediyoruz. Deneyler konusunda oldukça hevesliyiz."

"Mümkün olduğunca hızlı koşacağız ve bu konuda çok kararlıyız"

Astronot Gezeravcı, uzay görevinin önemine ve Türkiye'nin uzay araştırmalarında kararlı duruşunun da altını çizdi.

"Bu bizim için oldukça önemli bir adım. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde atıldı. İnsanlı uzay uçuşlarında kaybettiklerimizi yakalamak adına mümkün olduğunca hızlı koşacağız ve bu konuda çok kararlıyız."

Gezeravcı'nın uzaydan 2 Şubat'ta geri dönmesi bekleniyor.