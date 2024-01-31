Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.01.2024 00:07

Bakan Tunç'tan, TBMM'de Bekir Bozdağ'a yönelik tepkilere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın okunduğu sırada Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a kitapçık atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Bakan Tunç'tan, TBMM'de Bekir Bozdağ'a yönelik tepkilere ilişkin açıklama

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasa'nın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 136. maddeleri uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareketin asla kabul edilemeyeceğini" vurguladı.

TBMM Başkanlık kürsüsünün "aziz milletin kürsüsü" olduğunu belirten Tunç, şunları ifade etti:

"Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulunu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Bekir Bozdağ TBMM
Sıradaki Haber
Dışişleri: KKTC'nin 'barış gücünün görev süresi'ne ilişkin açıklamalarını destekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:10
Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiyeciler kurtardı
00:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 perspektifinde enflasyonda tek haneyi yeniden yakalayacağız
00:13
MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün
00:03
ABD'den muhalif lidere siyasi yasak getirilen Venezuela'ya yaptırım
00:08
Ağlayan bebeğiyle ilgilenen sürücü yoldaki iki çocuğa çarptı
00:02
Netanyahu, Batı Şeria'da daha fazla kan dökeceklerinin işaretini verdi
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
'Anne açım, yemek istiyorum'
'Anne açım, yemek istiyorum'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ