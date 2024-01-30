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Gündem
AA 30.01.2024 19:55

Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından da kabul edildi.

Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Bakan Fidan, ayrıca Sofya'da görüştüğü Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı ile "Kadı Seyfullah Efendi Camii"ni ziyaret etti.


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Bulgaristan Hakan Fidan
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