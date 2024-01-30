Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2024
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/qWzhMET2yn
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