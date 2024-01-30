Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu

MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/qWzhMET2yn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2024

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