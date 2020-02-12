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Almanya vatandaşı terörist ülkesine sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadesi kapsamında Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi.
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediyor.
Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi.
Etiketler: yts yabancı terörist savaşçıSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 16:18
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