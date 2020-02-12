Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı.

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