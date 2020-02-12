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Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ceren Özdemir davasında, katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı.
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Etiketler: son dakika gerekçeli karar dava ceren özdemirSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:59
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