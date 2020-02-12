Haber Giriş:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü
[ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Fotoğraf: AA]
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulundu.
Bakanlığa gelen heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Jeffrey ve heyet Bakanlıktan ayrıldı.
Etiketler: suriye sedat önal James Jeffrey büyükelçi abdSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:27
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop: Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz