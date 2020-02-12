Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop: Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değildir
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "9 yıldır kendi vatandaşlarını öldüren rejim bu sefer Türk ordusunda saldırdı. Esed ordusu bu saldırıyla el bombasının pimini çekmiştir." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değildir. Sorun sahada çözülecektir." ifadelerini kullandı.
Şentop, "9 yıldır kendi vatandaşlarını öldüren rejim bu sefer Türk ordusunda saldırdı. Esed ordusu bu saldırıyla el bombasının pimini çekmiştir." diye konuştu.
Etiketler: Mustafa Şentop Esed Rejimi idlibSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:14
Sıradaki Haber
Türk heyet Moskova'ya gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz