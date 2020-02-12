TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değildir. Sorun sahada çözülecektir." ifadelerini kullandı.

Şentop, "9 yıldır kendi vatandaşlarını öldüren rejim bu sefer Türk ordusunda saldırdı. Esed ordusu bu saldırıyla el bombasının pimini çekmiştir." diye konuştu.