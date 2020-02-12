Türk ve Alman polisi, bir dolandırıcılık çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatının paylaştığı istihbarat üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatıldı.

"Çağrı Merkezi" adı altında ofis kuran çetenin, sahte polis ve savcı olarak Alman vatandaşlarını aradığı tespit edildi. Bu şekilde yaşlı Alman vatandaşlarını 3 milyon euro dolandıran çetenin, suç gelirlerini kara ve hava yoluyla Türkiye’ye getirdiği belirlendi.

Türk ve Alman polisi, çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Türkiye'deki operasyonlarda, İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 adrese, Almanya'da ise 40 ayrı adrese baskın yapıldı.

Çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı açıklandı.