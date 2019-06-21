AK Parti seçim günü sandık başında alınacak tedbirleri açıkladı.

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, o tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre sandık ve seçim kurulu görevlileri, seçimi etkileyecek herhangi bir olumsuz duruma karşı dikkatli davranacak.

2) Sandıklarda herhangi bir usulsüzlük görüldüğünde derhal müdahale edilecek, müşahitlerimiz,gerektiğinde ilgili okulda bulunan parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle,şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak,ayrıca durumu derhal İl ve İlçe SKM'ye de bildirecekletdir. — Ali İhsan YAVUZ⚡ (@aliihsanyavuz54) 21 Haziran 2019

"Usulsüzlükler kayda alınacak"

Sandıklarda bir usulsüzlük görüldüğünde anında müdahale edilecek. Söz konusu usulsüzlük hukukçuların yardımıyla kayda geçirilecek. İl ve ilçe seçim koordinasyon merkezine iletilecek.

Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularına esas teşkil etmek üzere tutanaklar tutulacak.

Bu itibarla;

1) Başta Sandık Kurulu Başkanı olmak üzere tüm sorumluların,

2) Seçim Kurulu Başkanı, müdürü ve diğer seçim kurulu görevlilerinin, görevlerini adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmeleri en büyük arzumuzdur. — Ali İhsan YAVUZ⚡ (@aliihsanyavuz54) 21 Haziran 2019

Yavuz seçim kurullarından beklentisini de dile getirdi.

"Başta Sandık Kurulu Başkanı olmak üzere tüm sorumluların, görevlerini adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmeleri en büyük arzumuzdur" dedi.

AK Parti, seçim görevlilerinin seçim boyunca motivasyonlarını yüksek tutmalarını da istedi.

Kaynak: TRT Haber