Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" açık artırmaya çıkıyor

Tasarımcı Christina Stambolian imzasını taşıyan özel yapım siyah ipek gece elbisesiyle 1994 yılında Serpentine Gallery'ye yaptığı dramatik varış, popüler kültürün ikonik anlarından biri haline geldi.

Medya, Diana'nın kıyafetine "intikam elbisesi" adını verdi.

Müzayede evi Sotheby's, 9 Aralık'ta gerçekleşecek açık artırmada elbisenin 300 bin dolara (220 bin sterlin) kadar alıcı bulmasını bekliyor.

Sotheby's tarafından yapılan basın açıklamasında, merhum prensesin hayır kurumlarına bağış toplamak amacıyla elbiselerini sattığı 1997 yılından bu yana elbisenin ilk kez açık artırmaya sunulduğu belirtildi.