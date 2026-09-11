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Dünya
BBC 11.09.2026 06:34

İsviçre Alpleri'nde otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

İsviçre'nin güneydoğusundaki Alpler'de bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsviçre Alpleri'nde otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

Yerel polis, kazanın perşembe öğleden sonra Graubünden bölgesindeki Susch ile Zernez arasında meydana geldiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda helikopterle donatılmış geniş bir kurtarma ekibi sevk edildi.

Hollandalı yolcuları taşıyordu

Tur operatörü OAD adına açıklama yapan Genel Hollanda Seyahat Şirketleri Birliği sözcüsü, otobüste yaklaşık 48 Hollandalı yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Sözcü, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, kaç kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını henüz söyleyemeyeceklerini belirtti.

İsviçre haber sitelerinde yer alan fotoğraflarda, dar bir kır yolunun kenarında yan yatmış bir otobüs ve olay yerinde çalışan kurtarma ekipleri ile ambulanslar görüldü.

Otobüsün pazartesi günü Hollanda'dan hareket ettiği ve Avusturya'dan İsviçre'ye günübirlik bir gezi düzenlediği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

İsviçre Devlet Başkanı Guy Parmelin, X üzerinden yaptığı paylaşımda olaydan derin şüphe duyduğunu ve kurbanların ailelerine içten başsağlığı dilediğini ifade etti.

Parmelin, yaşananlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılacağını kaydetti.

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