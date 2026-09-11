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Dünya
Independent 11.09.2026 06:43

Bahçesini temizlerken gümüş hazinesi buldu

Danimarka'da bir ev sahibi, bahçesinde yeni bir teras için çim temizliği yaparken ülkenin kuzeyindeki Rebild bölgesinde Viking dönemine ait en büyük gümüş hazinesini buldu.

Bahçesini temizlerken gümüş hazinesi buldu

Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığındaki hazine, 10. yüzyılda bir kil kap içine yerleştirilerek gömüldü.

Kuzey Jutland Müzeleri'nden arkeolog Torben Sarauw, keşfin Viking çağının anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Keşfedilen objeler

Gümüş çubuklar, bilezikler, 50 sikke ve şans getirmesi amacıyla kullanıldığı düşünülen küçük bir Thor'un çekiç figürü dahil olmak üzere yaklaşık 700 nesne ortaya çıkarıldı.

700'den fazla objenin yaklaşık 320'si orijinal kil kabın içinde bütün halde bulunurken, geri kalanı çevredeki toprakta parça halinde saçılmış olarak ele geçirildi.

Gümüş çubuklardan birinin üzerine runik harflerle "hutu" kelimesi kazındı; araştırmacılar bunun bir isim, mülkiyet sembolü veya başka bir işaret olabileceğini değerlendirdi.

Viking döneminin ekonomik yapısı

Daha önce bulunan Viking hazinelerinin aksine, bu hazinede sikkeler toplam ağırlığın çok küçük bir kısmını oluşturdu; koleksiyon ağırlıklı olarak çubuklar, takılar ve gümüş klipslerden meydana geldi.

Viking döneminde gümüşün ağırlığı belirleyici ödeme aracı olarak kullanıldı ve insanlar gümüşleri küçük parçalara ayırdı ya da eritti.

Rebild hazinesinde de gümüş çubukların, bileziklerin ve hurdaların belirli ağırlık gruplarına göre ayrıldığı görüldü.

Hazine, Arap dirhemlerinin yanı sıra 899-824 yılları arasında hüküm süren Kral Edward the Elder döneminde basılan Anglo-Sakson sikkelerini de barındırdı.

Bu buluntular, Rebild bölgesinin Viking çağında İskandinavya'yı Baltık Denizi, İslam dünyası, Kuzey Denizi ve Batı Avrupa'ya bağlayan büyük ekonomik ve kültürel ağların bir parçası olduğunu ortaya koydu.

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