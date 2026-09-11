Elon Musk'tan hakkında hazırlanan belgeselin yönetmenine sert tepki

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımlarda yönetmen Gibney'i "sıfır bütünlüğe sahip" ve "acılaşmış yaşlı bir adam" olarak nitelendirdi.

Belgeselin hedefini ıskalayan bir karalama kampanyası olduğunu ve dört saatlik süresiyle oldukça sıkıcı bulunduğunu belirten Musk, filmin bir "psikolojik harp" operasyonu olduğunu öne sürdü.

Musk'ın avukatının da NPR'ın haberine göre Gibney'i iftira nedeniyle dava etmekle tehdit ettiği aktarıldı.

Belgeseldeki iddialara tepkiler

Festivalde yaptığı açıklamada Musk'ı "aşırı tehlikeli" olarak nitelendiren yönetmen Alex Gibney, Musk'ın çocukluğundaki travmalarını bugün topluma yansıttığını savundu.

Musk, eski partneri Ashley St Clair'in kendisiyle ilgili gizlilik sözleşmesi karşılığında 40 milyon dolar teklif edildiği yönündeki iddiasını reddederek bu kişinin asılsız iddialarda bulunma geçmişi olduğunu yazdı.

Filmin yapımında Musk'ın çevresinden kişilerin yer almadığını belirten eleştirmenlere de destek veren Musk, projenin taraflı olduğunu ifade etti.