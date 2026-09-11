Japonya'dan Kuril adaları nedeniyle yeni BM haritasına itiraz

BM genel kurulu, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı küçültürken Afrika'yı büyüten ve yeni gerçek ölçekli haritayı içeren kararı onayladı.

Japonya, kararı destekleyen 164 BM üyesi arasında yer almasına rağmen, haritada Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı adaların Rusya ile aynı renkte gösterilmesinden rahatsızlık duydu.

Japon hükûmet sözcüsü Minoru Kihara, Equal Earth projeksiyonu olarak bilinen yeni haritanın Japon hükûmetinin pozisyonuyla çelişen bir tasvir içerdiğini belirtti.

Kihara, bu tasvirin düzeltilmesi için diplomatik kanallar aracılığıyla harita sitesinin operatörüne protesto iletildiğini ve adalarla coğrafi isimler hakkındaki yanlış anlamaların yayılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tartışmalı adalara ilişkin gerginlik

1945 yılında eski Sovyetler Birliği tarafından ele geçirilen ve Japon nüfusunun sınır dışı edildiği adalar uzun süredir iki ülke arasında anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay tartışmalı adalara yaptığı sürpriz ziyaretin ardından Japonya ve Rusya ilişkileri gerilmişti.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Putin'in ziyaretinin Japon halkının duygularını incittiğini ve kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.