Basınç sorunu yaşayan uçak 10 dakikada 27 bin fit düştü

Boeing 737-900ER tipi uçak 6 Eylül'de kabin basıncını yitirdi ve uçuş ekibi Las Vegas'a yöneldi.

Uçaktakiler, yolculuk sırasında oksijen maskelerinin düştüğünü ve uçağın aniden irtifa kaybettiğini belirtti.

Bir yolcu, kabin memurlarının kendi oksijen maskelerini taktıkları için net bir şekilde iletişim kurmakta zorlandığını ve durumun oldukça korkutucu olduğunu ifade etti.

Emekli ABD Donanma pilotu Matthew Buckley, bu tür basınçlandırma olaylarının ABD'de son derece nadir görüldüğünü kaydetti.

Güvenli iniş

Uçak Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi ve yolcular normal şekilde tahliye edildi.

Delta sözcüsü, ekibin eğitim ve prosedürleri takip ederek uçağı güvenli bir yüksekliğe indirdiğini açıkladı.