Kolombiya'dan Yunanistan'a güllerle uyuşturucu taşındı

Yunanistan'a doğrudan sevkiyat yaparak risk almaktan kaçınan şebeke, gümrük ve emniyet birimlerinin risk analiz sistemlerini atlatmak amacıyla gülleri önce Kanada'ya gönderdi.

Buradan yeni sevk evrakları düzenleyen zanlılar, sevkiyatın alıcısı olarak Attika bölgesindeki Artemida'da faaliyet gösteren ve olaydan kısa süre önce kiralanan hayali bir çiçekçi dükkanını gösterdi.

Toplam 80 koli gül sevkiyatında, her 40 güllük buketin 11'inin kokainle doldurulduğu tespit edildi.

Gerçekçi bir görünüme sahip olması için çiçeklerin üst kısmının gerçek, sap kısımlarının ise plastik ve uyuşturucu dolu olduğu, bu sayede gümrük kontrollerinden kolayca gizlendiği ortaya çıktı.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin Atina ofisinden sağlanan istihbaratla harekete geçen kurumun operasyon birimi, özel harekat ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eşzamanlı baskınlar düzenledi.

Sözde çiçekçi dükkanında ve Marathon'da kiralanan bir villada gerçekleştirilen operasyonlarda dokuz kişiden yedi kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin villada uyuşturucu depolama ve işleme faaliyetleri yürüttüğü belirlenirken, yakalanan şebeke liderlerinden birinin Arnavutluk makamları tarafından insan öldürme suçundan arandığı tespit edildi.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyona kötülük çiçekleri adı verildi.