Trump'ın 5 bin dolarlık çek vaadi yönetimde kargaşa yarattı

Dallas'taki Cumhuriyetçi Ara Dönem Kongresi'nde yaptığı konuşmayla bu vaatte bulunan Trump, konuyu sadece dar bir siyasi danışman çemberiyle tartıştı.

Bu durum, bütçeye 1 trilyon dolardan fazla yük getirecek teklifin detaylarını ve lojistiğini netleştirmek için Beyaz Saray'da acil bir mesai harcanmasına yol açtı.

Birçok Cumhuriyetçi yasa koyucu ve parti ekonomisti, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde sunulan bu fikri gerçekçi bulmazken, bunun partinin temel ekonomik ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.

Beyaz Saray tarafından sonradan yayımlanan bilgi notunda ödemelerin nasıl finanse edileceğine dair bir ayrıntı yer almadı.

Trump, kaynağın dış ticaret tarifelerinden elde edilebilecek gelirlerden sağlanabileceğini öne sürerken, bağımsız kuruluşlar yeni tarifelerin bu maliyetin ancak onda birini karşılayabileceğini bildirdi.

Artan yaşam maliyetleri ve enflasyonla ilgili seçmen hoşnutsuzluğunu azaltmayı amaçlayan bu sürpriz vaat, uzmanlar ve ekonomi gözlemcileri tarafından bütçe açığını büyüteceği ve enflasyonu tetikleyeceği gerekçesiyle eleştirildi.

Kongre bütçe ofisi verilerine göre bu büyüklükteki bir ödeme, federal bütçede devasa bir delik açma riski taşıyor.

Teklifin hayata geçmesi için Kongre onayı gerekip gerekmediği konusunda belirsizlikler sürerken, müttefikler ve eski parti yetkilileri hamlenin siyasi bir rüşvet olarak algılanabileceği uyarısında bulundu.