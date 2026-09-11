Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımda kullandığı gizli sistemler yeni belgeselde ortaya çıktı

Oscar ödüllü İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yönettiği NAZA adlı film, prestijli Altın Aslan ödülü için yarışan tek belgesel olarak perşembe günü Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.

The Guardian tarafından üretilen film, İsrail'in Gazze'deki askeri faaliyetleri hakkında konuşmanın riskleri nedeniyle kimliklerini gizlemek amacıyla sesleri ve görüntüleri dijital olarak değiştirilen istihbarat subayları ve askerlerin kapsamlı tanıklıklarına yer veriyor.

Filmin adı, askeri bir saldırıda öldürülmesi beklenen sivilleri ifade etmek için kullanılan öfkeli bir İsrail askeri kısaltmasından geliyor.

Gizli yöntemler ve yapay zeka

Görüşmeciler, İsrail ordusunun Gazze'de kullveneandığı ve potansiyel düşük rütbeli Hamas hedeflerini belirlemek için kurulan yapay zeka tabanlı sistemler dahil gizli yöntemleri detaylandırdı.

İsrail ordusunun, bu kişilerin konumlarını belirlemek için telefonları hacklediği ve eşleri ile çocuklarıyla yaptıkları konuşmaları öldürülmelerinden hemen önce gizlice dinlediği belirtildi.

Filmde ayrıca İsrail ordusunun sakinlerin yüzde 25'inin hâlâ evlerinde sığındığı mahallelerin imhası, sivil evlerin sistematik olarak yakılması ve bir gıda dağıtım merkezinde sivillerin öldürülmesiyle ilgili birinci şahıs anlatımlarına yer verildi.

Venedik'te rekor kıran alkış

Belgesel, Variety dergisinin bildirdiğine göre Venedik'te ve diğer büyük film festivallerinde şimdiye kadarki en uzun alkış rekorunu kırarak yaklaşık 25 dakikalık ayakta alkış aldı.

İsrail'in 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, çoğunluğu sivil olmak üzere 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 binden fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı.