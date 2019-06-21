CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Fatih’teki Kadınlar Pazarı’nı ziyaret edip, Diyarbakır ve Siirtlilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na oy istedi.

CHP Lideri, İstanbul'da yaşayan Siirtlilerle buluşmasında seçmeni sandığa davet etti. Kılıçdaroğlu, "Sandığa gitmeliyiz. Gideceğiz oyumuzu İmamoğlu'na vereceğiz. Ne derlerse desinler, en büyük irade milletin iradesidir. Ne derlerse desinler, milli iradenin gereği gitmeliyiz oyumuzu kullanmalıyız. Hakkı elinden alınan bir kişiye hakkını iade etmeliyiz." dedi.

"Herkesin etnik kimliği şerefidir" diyen Kılıçdaroğlu, birlik beraberlik mesajı vererek, "Hepimiz Türkiye içinde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu zengin coğrafyada beraber yaşayacağız, tek yolu demokrasi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber