AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi'ne ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, 'AK Parti'nin Saadet Partisi ile kökleri benzer." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çok kıymetli ve uzun bir sohbet olduğunu aktardı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olumlu bir görüşme olduğunu, kanunlar dahil birçok konuda ortak çalışma üstünde konuştuklarını söyledi. Yalman, neticeye, vatandaşın iradesine saygı duyulması gerektiğine inandıklarını aktardı.

Kaynak: TRT Haber, AA