AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz

Çelik, sosyal medya hesabından Endonezya ile yapılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun ve siyasi iradesinin Türkiye'yi her alanda ilerletmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurumları tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi ülkemizi ilerletmeye devam ediyor"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir .

Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz.".