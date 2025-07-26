Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.07.2025 17:36

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Endonezya ile yapılan 'KAAN' anlaşmasını değerlendirdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz

Çelik, sosyal medya hesabından Endonezya ile yapılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun ve siyasi iradesinin Türkiye'yi her alanda ilerletmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurumları tebrik eden Çelik, şunları kaydetti: 

"Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi ülkemizi ilerletmeye devam ediyor"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir .

Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz.".

ETİKETLER
KAAN Ömer Çelik TUSAŞ
Sıradaki Haber
Adli Tıp'tan Mehmet Murat Çalık hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Kocaeli'de orman yangını
17:46
İran'ın güneydoğusunda adliye binasına yönelik saldırıda 9 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
17:51
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Koridoru Türkiye'ye katkı sağlayacak
17:30
Adli Tıp'tan Mehmet Murat Çalık hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
17:35
Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:08
Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi kritik noktaya ulaştı
Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan iki kardeş, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan iki kardeş, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ