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Gündem
AA 26.07.2025 17:02

Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında insanların binadan kurtulma çabaları ile diğer yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Otelin dışı, mutfak, personel katı koridoru ile resepsiyon bölümünü gösteren güvenlik kameralarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mutfak personelinin yangın söndürme tüpünü kullanmadan kaçtığı ortaya çıktı.

Görüntüler, insanların binadan kurtulma çabalarını, endişeyi, alev ve dumanların yükselmesi ile otelden kaçış anlarını gözler önüne seriyor.

Görüntülere göre, otelin mutfak kısmında yangını fark eden çalışanlar, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçıyor ve alevlerin büyümesiyle etrafı duman kaplıyor.

Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Binanın ön tarafındaki kameraya ait görüntüde, insanların otelin giriş kapısından dışarı çıkmaları ile sundurmaya dayanan merdivenle müşterilerin tahliyesi yer alıyor.

Otelde kalanların kaçış anları da kameraya yansıdı

Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren başka bir kamera kaydına göre, otel müşterileri camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalışıyor.

Kayıtlarda, bazı müşterilerin 5'inci kattaki bir pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin de düştüğü görülüyor.

Binanın arka kısmına ait görüntülerde de şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması yer alıyor.

Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mutfak bölümünden otelin lobisine çıkan personelin resepsiyon görevlisine telaşla bir şeyler söylemesi, mutfak personeli ve resepsiyon görevlisinin telefonla birilerini araması, binanın dışına çıkmaları ve dumanın otelin giriş kısmını kaplaması da kamera kayıtlarında bulunuyor.

Otel personelinin kaldığı kattaki bir dolap kapağının dumanın etkisiyle kendiliğinden açılması ve dumanın koridora yayılması ile görevlilerin alanı terk etmesi de görüntüler arasında yer alıyor.

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