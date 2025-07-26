Bakan Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin öncülüğünde, bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Söz konusu Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve işbirliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Balkan Barış Platformu toplantısı başlıyor

Gayriresmi istişare formatında olacak toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saat 18.00 civarında basın toplantısı düzenleyecek.

Platformun amacı; bölgesel meselelerde sürdürülebilir çözümler üretmek, güveni tesis etmek ve iş birliğini derinleştirmek.

Dışişleri Bakanının toplantıda güvenlik risklerinin bertaraf edilmesine ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesine vurgu yapması bekleniyor.