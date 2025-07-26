Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.07.2025 16:18

Bakan Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

 

Türkiye'nin öncülüğünde, bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Söz konusu Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve işbirliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Balkan Barış Platformu toplantısı başlıyor

Gayriresmi istişare formatında olacak toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saat 18.00 civarında basın toplantısı düzenleyecek.

Platformun amacı; bölgesel meselelerde sürdürülebilir çözümler üretmek, güveni tesis etmek ve iş birliğini derinleştirmek.

Dışişleri Bakanının toplantıda güvenlik risklerinin bertaraf edilmesine ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesine vurgu yapması bekleniyor.

ETİKETLER
Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Bahçeli: YPG/PYD'nin gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkeflik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Kocaeli'de orman yangını
17:46
İran'ın güneydoğusunda adliye binasına yönelik saldırıda 9 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
17:51
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Koridoru Türkiye'ye katkı sağlayacak
17:43
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz
17:30
Adli Tıp'tan Mehmet Murat Çalık hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
17:35
Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan iki kardeş, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan iki kardeş, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kartalkaya'daki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ