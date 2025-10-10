"Aile Festivali" Yedikule Hisarı'nda başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) destekleriyle organize edilen festival, Yedikule Hisarı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, aile değerlerine dikkati çekmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen festivale ilk gününde katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Festivali ziyaret eden aileler, çocuklarıyla birbirinden farklı etkinlik alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik otobüsünden çıkan kostümlü karakterler, alandaki çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli oyunlar oynadı.

Aileler ve çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek

TRT ve TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii, Halkbank, Türk Telekom ile Sıfır Atık Vakfının ana sponsoru olduğu festivalde, müzik dinletilerinden tiyatro gösterimlerine, çocuk atölyelerinden kitap fuarına, gastronomi deneyimlerinden açık hava sinemasına kadar her yaştan katılımcıya hitap eden geniş bir program ziyaretçilere sunuluyor.

"Aileler Yarışıyor" adlı sahne gösterisinin gerçekleştirileceği festivalde, çocuklar için "Rafadan Tayfa-Grup Rafadan" konseri ile Onur Erol konseri düzenlenecek ve "Süperbüs" etkinlik alanı oluşturulacak. "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin özel gösterimi de festivalde yapılacak.

Festival boyunca çocuklar ve aileler aynı zamanda yaratıcı atölyelere, sahne arkası tanışma etkinliklerine ve hisarda fenerli gece turuna katılabilecek.

"Aile Festivali"nde alışveriş deneyimini zenginleştirecek özel işbirliği alanları da yer alacak. Ziyaretçiler, festivalin bu bölümünde el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalardan hediyelik eşyalara kadar birçok seçeneği bir arada bulabilecek.

Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu ve Hatice Kübra Tongar, Gamze Özçelik ve Reshad Strik'in arasında olduğu birçok isim de festivalde söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek.

Geleneksel Türk mutfağının öne çıkan tatlarının yanı sıra dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetler de festival kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.