Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde bulunan 18 Türk vatandaşının özel uçak seferiyle öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.