Ankara
Gündem
TRT Haber 10.10.2025 12:45

Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde bulunan 18 Türk vatandaşının özel uçak seferiyle öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
MSB: Suriye'de imha edilen tünel uzunluğu 664 kilometreye ulaştı
