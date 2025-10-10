MSB: Suriye'de imha edilen tünel uzunluğu 664 kilometreye ulaştı

Bakanlık tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında, savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü operasyonlar neticesinde geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Sınır ötesinde ve yurt içinde arazi arama-tarama faaliyetleri devam ederken, teröristlere ait çok sayıda mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) imha edildi. Operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat da kullanılamaz hâle getirildi.

Suriye'de tünel imhası kararlılıkla sürüyor

Açıklamada, Suriye harekat alanlarında yürütülen "tünel imha" faaliyetlerine de değinildi. Bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 276 kilometre ve Menbic bölgesinde 388 kilometre olmak üzere, toplam 664 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 6'ncı yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hudutlardan geçit yok

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunan hudutlarda da etkin mücadelenin sürdüğü vurgulandı. Son bir hafta içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve aralarında 2 terör örgütü mensubunun da bulunduğu 294 kişinin yakalandığı, 996 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği kaydedildi.

Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı geçiş yaparken yakalananların sayısının 7 bin 471'e, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının ise 52 bin 872'ye yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında yaklaşık 2 kilogram (1.995 gram) uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.