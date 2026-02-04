Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 04.02.2026 22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya’da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli misafirler, farklı ülkelerden programa iştirak eden değerli dostlarım; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri’nin başta ödül sahipleri olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye’deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere iletmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

2019 yılından beri takdim edilen ödüllerin, bilhassa içinden geçtiğimiz günlerde tüm dünyada barışa ve istikrara katkı sunmasını diliyorum. Bu seneki ödüllere layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan’ı yürekten kutluyorum.

Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan’ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Amacı, kapsamı, lafzı ve ruhu üzerinde iki tarafın da uzlaşıya vardığı mutabakatın yürürlüğe girmesiyle Kafkasya’nın geleceğinde yepyeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz. Kafkasya’da kalıcı barışın hakim olması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, hakkaniyete dayalı dostluk köprülerinin kurulmasında aktif şekilde rol almaya inşallah devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle hem Sayın Aliyev’i hem de Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan’ı bir kez daha tebrik ediyorum. 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri’nin tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."

Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi Entissar Amer ile görüştü
