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Gündem
AA 06.06.2025 03:35

AFAD Başkanı Pehlivan: Okullarımızın daha dirençli olması için gerekeni yapacağız

AFAD Başkanı Pehlivan, UNDRR tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Afet Riski Azaltma Küresel Platformu (GP2025) Bakanlar Yuvarlak Masa Oturumu'nda konuşma yaptı. Pehlivan, "Türkiye'nin, bölgemizin ve dünyamızın okullarının daha dirençli ve güvenli olması için gereken çalışmaları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

AFAD Başkanı Pehlivan: Okullarımızın daha dirençli olması için gerekeni yapacağız
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, GP2025 kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Yuvarlak Masa Oturumu'na katılan Pehlivan, "Okul Güvenliği" konusunda ülke beyanında bulundu.

Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada, dünya üzerinde ülkelerin çözüm üretmesi gereken pek çok problem olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir küresel kalkınma için zorluklar oluşturan bu durumun, ülkelerin miras bırakacağı nesillere güvenli ortam sağlama ihtiyacını arttırdığını vurgulayan Pehlivan, "Bundan dolayı nitelikli ve donanımlı nesillerin yetiştiği mekanlar olan okulların güvenliği öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te, 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki yıkıcı deprem yaşandığını hatırlatarak, söz konusu depremlerde 30 Avrupa ülkesinden büyük bir coğrafyada yıkım ve hasar oluştuğunu vurguladı.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan bu depremlerde, okulların afete karşı güvenli olmasının öneminin bir kez daha anlaşıldığına işaret eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"7,6 büyüklüğündeki ikinci ve şiddetli deprem, öğle saatlerinde, normalde öğrencilerin çoğunun okulda olduğu saatte yaşandı. Deprem, bina içinde bulunmayı gerektiren çok soğuk bir kış günü gerçekleşti. Depremler yaklaşık 40 bin binayı yıktı, 200 binden fazla bina ağır hasar gördü. Ancak, depremin vurduğu 11 ildeki 15 bin 799 okul binasından sadece 60'ı hasar aldı."

"Yerel yönetimlerin farkındalığı artırılmaktadır"

Pehlivan, depremden etkilenen illerde, şu ana kadar 692 proje ile 10 bin 580 yeni derslik yapıldığını, 370 proje kapsamında ise 5 bin 884 dersliğin inşasının devam ettiğini bildirdi.

AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle "Her Okula Bir Afet Farkındalık Eğitmeni" projesini yürüttüklerine değinen Pehlivan, proje kapsamında 140 bin okulda eğitim verdiklerini anlattı.

Pehlivan, 16 milyon nüfuslu İstanbul'da, 2006 yılından itibaren İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) yürütüldüğüne işaret ederek, okul, hastane, yurt ve kamu binalarının proje ile güçlendirildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, BM okul güvenliği programında "Lider Ülke" olarak yer aldığını vurgulayan Pehlivan, "Düşük maliyetli deprem gözlem sistemleri yapı sağlığı izlenmekte, yerel yönetimlerin farkındalığı artırılmaktadır. Bu işbirliği bölgesel dayanaklılığı da güçlendirmektedir. Türkiye'nin, bölgemizin ve dünyamızın okullarının daha dirençli ve güvenli olması için gereken çalışmaları yerine getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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