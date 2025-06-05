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Gündem
AA 05.06.2025 21:08

Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeşlik ve merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz. Bugün, Müslüman topraklarında süregelen acıların dinmesi, kan ve gözyaşının yerini barışa ve huzura bırakması için sesimizi ve dualarımızı birleştirme günüdür. Dünyayı zalimliğe dur demeye, insanlığın ortak vicdanında buluşmaya davet ediyorum. Tüm mazlum ve mağdur kardeşlerimize birlik, dirlik ve esenlik dolu günler diliyorum. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Haneler sevgi ve muhabbetle, gönüller huzurla dolsun, sofralar bereketli olsun."

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