Bakan Yerlikaya sürücüleri uyardı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye kullanan Tuğçe Curca'ya ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Curca'nın 20 Kasım 2021'de evine dönerken trafikte aşırı hız yapması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi, 385 bin 117 vatandaşımız ise yaralandı, engelli kaldı. Trafikte bir anlık aşırı hız, tüm ömrümüzü derinden etkileyebiliyor. Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım. Aşırı hız, dönüşü olmayan tek yoldur. Tuğçe kardeşimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Videoda, Tuğçe Curca ile yapılan röportaja, kaza görüntülerine ve kazalara ilişkin bazı istatistiklere yer verildi.

Curca, videoda, "2011 yılında gece eve dönerken hız yaptım. Şeridime aniden atlayan araca çarpmamak için direksiyonu kırdım ve aracım 4 takla atıp denize uçtu. O gece yaptığım hız, bugün tekerlekli sandalyede olma nedenim" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl meydana gelen kazaların 3 bin 657'sinin aşırı süratten meydana geldiği ve bu sebepten dolayı aynı yıl gerçekleşen kazalarda günde 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hızdaki her 1 kilometrelik artışın ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırdığı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hızdaki yüzde 5'lik düşüşün ölüm riskini yüzde 30 oranında azalttığı ifade edildi.

"Lütfen kasksız ve ekipmansız bir şekilde yola çıkmayın"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından 31 Ağustos 2021'de trafik kazası geçiren motosiklet tutkunu Ramazan Öztürk'e ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ramazan kardeşimiz tüm samimiyetiyle diyor ki, 'Kaskım ve ekipmanım olsaydı, şu anda hayatım bambaşka olabilirdi.' Bu cümle dahi tüm motosiklet sürücülerine, bir anlık ihmalin nelere mal olabileceğini acı bir tecrübeyle gösteriyor. Trafikteki sorumluluğumuzun önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Geçen yıl ülkemizde meydana gelen her 2 trafik kazasından birine motosikletler karıştı ve 2024 yılında motosiklet kazalarında maalesef 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sevgili motosiklet sürücülerimiz, lütfen kasksız ve ekipmansız bir şekilde yola çıkmayın. Unutmayın ki, trafikte tedbirsiz davranmak telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Ramazan kardeşime geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."