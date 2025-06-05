Bakan Yumaklı: Güvenilir gıdaya ulaşmak tüketicilerin en doğal hakkı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere Bakan Yumaklı da katıldı.

Ekiplerle birlikte sahaya çıkan Yumaklı, denetim aracının şoför koltuğuna geçti. Kendilerine Bakan Yumaklı'nın eşlik edeceğinden habersiz olan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şoför koltuğunda Yumaklı'yı görünce şaşkınlık yaşadı.

Ekiplere "Şoför lazım dediler, ben de geldim" diyen Yumaklı, Bakanlık personeliyle sohbet ederek, denetim süreci hakkında bilgi aldı.

Bakanlık personeli de denetimde karşılaştıkları sorunlar hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi vererek, "Bazen birilerini aramaya, birilerine ulaşmaya, birilerini tanıdığını göstermeye çalışanlar oluyor" ifadesini kullandı.

Yumaklı da bunun üzerine, "O şekilde telefon açıp bir tanıdığının olduğunu göstermek isteyenlere siz de 'Tamam siz kimi tanıyorsunuz bilmiyoruz ama biz de Bakanı tanıyoruz' deyin" değerlendirmesinde bulundu.

Denetimlerdeki asıl amacın uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek olmadığına işaret eden Yumaklı, amaçlarının, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması olduğunun altını çizdi.

Yumaklı, ekiplerle gerçekleştirdiği denetimin ardından Bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya alınan karekod uygulaması hakkında bilgi verdi.

"Denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz"

"Tarım Cebimde" uygulaması aracılığıyla bir işletmenin karekodunu kontrol eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"28 Temmuz'a kadar süre vererek işletmelerin QR kodlarını müşterilerin görebileceği şekilde asmasını istedik. Bugün de bu işlemi yapan işletmelerimizden birindeyiz. Burayı Ramazan Bayramı öncesinde denetlemiştik. Bugün tekrar geldik. Çünkü bayram öncesinde ve esnasında çok tüketilen şekerlemelerin üretildiği bir tesis. Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihine kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Biz de Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleranssız korumaya devam edeceğiz."