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TRT Haber 05.06.2025 14:24

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram telefonu

İletişim Başkanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bayram dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığını duyurdu.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk Halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi

 

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