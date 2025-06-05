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Gündem
TRT Haber 05.06.2025 12:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Bayram dolayısıyla yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Malezya Başbakanı İbrahim’in Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

Paşinyan Erdoğan'ı aradı

İletişim Başkanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bayram dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığını duyurdu.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk Halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Endonezya 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden, sağlığa; eğitimden, savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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Malezya Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Ermenistan Kurban Bayramı
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