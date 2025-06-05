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Gündem
AA 05.06.2025 12:15

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Özel, tarihi boyunca milletle çatışma halinde olan bir partinin genel başkanı olarak, 23 yıldır girdiği her seçimde ezici çoğunlukla Milletimizin desteğini alan Cumhurbaşkanımız için “millete savaş açtın” demeseydiniz keşke. Gülünç olmuş" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in X'ten yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

Altun, şunları kaydetti:

Sayın Özel… Tarihi boyunca milletle çatışma halinde olan bir partinin genel başkanı olarak, 23 yıldır girdiği her seçimde ezici çoğunlukla Milletimizin desteğini alan Cumhurbaşkanımız için “millete savaş açtın” demeseydiniz keşke. Gülünç olmuş. 

Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunanlar dahi bir bir suçlarını itiraf ederken sizin hala bu soruşturmalar üzerinden ahlaki üstünlük sahibi olduğunuzu iddia etmeniz de bir o kadar acınası. Partinizin kurultayında gündeme gelen şaibeleri yine partinizin kendi içinden isimler şikayet ederken içinde bulunduğunuz psikolojik harbi ve kaotik durumu da “psikolojik üstünlük” söylemleriyle örtme çabanız, ne yazık ki beyhude. 

Milletimiz sizin ne vaziyette olduğunuzu, neleri savunup nelere savaş açtığınızı gayet iyi görüyor ve biliyor. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor. Siz istediğiniz kadar laf cambazlığıyla “üstünlük” oyununuza devam edebilirsiniz. Biz de milletimizle el ele Türkiye Yüzyılı yolunda yürümeye devam edeceğiz. 

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CHP Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Özgür Özel
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