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Gündem
AA 05.06.2025 11:46

Bakan Tekin Erzurum'un asırlık geleneği olan "arafalık" dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı'nı memleketi Erzurum'da geçirecek. Bakan Tekin, kentte bir okulu ziyaret ederek bir öğretmenin doğum gününü kutladı, öğrencilere kentin asırlık geleneklerinden olan "arafalık" dağıttı.

Bakan Tekin Erzurum'un asırlık geleneği olan "arafalık" dağıttı

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Erzurum'a giden Bakan Tekin, Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu.

Tekin, elinde çiçekle 3-E sınıfına girerek 28 yıllık öğretmen Nermin Altun'un doğum gününü kutladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Altun, Bakan Tekin'e kutlamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Tekin, sınıftaki öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, öğrencilere kentin asırlık geleneklerinden olan arafalık dağıttı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tekin'e, ziyaretinde, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu eşlik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Erzurum Yusuf Tekin Öğretmen Kurban Bayramı
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