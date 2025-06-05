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Gündem
AA 05.06.2025 11:37

Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgar ve Rumen mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgar ve Rumen mevkidaşlarıyla bir araya geldi
[Fotoğraf: MSB]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Bulgaristan Savunma Bakanı Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Tilvar ile üçlü toplantıda bir araya geldiği ifade edildi.

Paylaşımda, toplantıya ilişkin görüntülere de yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgar ve Rumen mevkidaşlarıyla bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler NATO Bulgaristan Romanya
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