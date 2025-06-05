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TRT Haber 05.06.2025 11:24

5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada tutuklanan Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan, Seyhan belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adana Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya Tekin'in Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verilen açıklamada, Çaykara hakkında, "icbar suretiyle irtikap", Akgün hakkında "rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap", Bahçetepe hakkında "rüşvet almak", Aydar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve Tekin hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklanmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

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