Çelik'ten Özel'e tepki: Devlet kurumlarının tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yepki gösterdi.

Özgür Özel'in açıklamalarının bir kere daha meşru siyaset alanının dışına çıktığını belirten Çelik, "Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır. Devlet ve toplum hayatımıza dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef almaktadır. Bu davranışlar siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçmektedir" ifadelerini kullandı.

"CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncelikle ele alması gereken konunun partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının olması gerektiğini aktaran Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür Özel’in öncelikle CHP’li siyasetçilerin CHP’ye dönük bir çok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialarla yüzleşmek yerine, yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullanmaktadır. Özgür Özel’in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz. CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP’li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır."