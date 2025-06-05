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TRT Haber 05.06.2025 08:00

Bakan Yerlikaya: Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili öncesinde trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, "Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil" dedi.

Bakan Yerlikaya: Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bu sayının sıradan bir istatistik olmadığını vurgulayan Yerlikaya, "Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek." ifadelerini kullandı.

Aşırı hızın tehlikelerine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, sadece 1 kilometre hız fazlasının bile ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırdığını belirtti. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'sinin aşırı hızdan kaynaklandığını ve 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşın aşırı hız nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

"Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullanan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşlara seslenerek, şunları kaydetti;

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı
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