Ticaret Bakanlığından kaçak alkol operasyonu: 12,5 ton alkollü içki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; operasyon, Ticaret Bakanlığının Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan uyarı doğrultusunda başlatıldı.

Üzerinde ATS cihazı takılı olan bir tırdan cihazın söküldüğüne dair bildirim alınması üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde araca müdahale edildi. Operasyon neticesinde tırda yaklaşık 12,5 ton kaçak alkollü içki tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, kaçak içkilere ve alıkonulan araca el konuldu.

Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, fiziki denetimlerin yanı sıra, dijital teknolojilerle desteklenen risk analiz sistemlerimizle kaçakçılıkla mücadele etkinliğimizi sürekli artırıyor, toplum sağlığını tehdit eden, ticari düzeni bozan ve vergi kayıplarına yol açan tüm yasa dışı faaliyetler karşısında kararlılıkla dururyoruz.

Ticaret Bakanlığı birimlerince yürütülen denetim ve operasyonlar; ülke ekonomisinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin teminat altına alınması hedefleri doğrultusunda aralıksız olarak devam etmektedir."