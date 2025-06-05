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Gündem
AA 05.06.2025 23:43

Kacır ve Yumaklı'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​​​​​​​, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Kacır ve Yumaklı'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, paylaşımında, her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik atığın denizlere, göllere ve nehirlere karıştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu atıkların zamanla mikroplastiğe dönüşmesi, yalnızca doğayı değil, gıdamızı, suyumuzu, hatta soluduğumuz havayı tehdit ediyor. Sanayi ve teknolojide attığımız her adımda, sürdürülebilirliği esas alıyor, üretimle birlikte doğayı da koruyan kalkınma modelini hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık sadece bir çevre projesi değil, israfı önleyen, kaynakları koruyan, çevre dostu sanayiye rehberlik eden bir bilinç hareketidir. Teknolojide ilerlerken doğaya sırtımızı dönmeyeceğiz."

Bakan Yumaklı ise çevreyi korumak kadar doğal kaynakları verimli kullanmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Doğal kaynaklarımızı bilinçsizce kullanmak, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de tüketmektir. Bakanlık olarak doğamızı, ormanlarımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi koruyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlattığımız 'Su Verimliliği Seferberliği' ile suyumuza sahip çıkıyoruz. Dünya Çevre Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Çevre Günü
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