Adnan Oktar: İsrail benim Tevrat’ta geçen Mehdi olduğumu düşünüyor

Kamuoyunda Harun Yahya takma adıyla bilinen Adnan Oktar, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonla İstanbul'daki villasında gözaltına alındı.

İlk açık görüşte sorgusundaki gibi hakkındaki iddiaları yalanladı

Oktar, cinsel istismar, saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi birçok konuyla suçlanıyor. Adnan Oktar, şimdiye kadar atanan 7 avukatı beğenmediği gerekçesiyle reddetti. Şu an dosyasına 8'inci avukat bakıyor. Sorgusunda 353 soru yöneltildi. Sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktar, ilk açık görüşünde kardeşi ve yeğeniyle bir araya geldi.

1 saat süren görüşmeye, 2 infaz memuru da refakat etti. Oktar, İsrail ile ilişkilerinden ABD ile Türkiye arasındaki gerilime, FETÖ'den cinsel istismar konularına kadar kendisiyle ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı. Görüş, kimsenin olmadığı alanda, diğer mahkum ve yakınlarıyla temas olmadan gerçekleştirildi.

Hem kadınlara hem Oktar'a DNA testi yapıldı

Hakkındaki en önemli iddialardan biri de cinsel istismar. Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığına dair hem kendisinden hem de kadınlardan DNA örneği alındı. Bunun dışında bazı biyolojik testler de yapıldı.

Cezaevi hayatı

Adnan Oktar, 3 kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Sabahları kahvaltıdan sonra spor yapıyor. Kendisine 3 öğün yemek veriliyor. Cezaevi yönetiminin belirlediği gün ve saatlerde banyosunu yapıyor.

Aylık 1200, haftalık 300 lira harcamasına izin veriliyor. Hesabına son olarak 500 lira yatırıldı, hesabında şu an 4 bin 70 lira var.

"İsrail benim Tevrat'ta geçen Mehdi olduğumu düşünüyor"

Oktar, İsrail'in kendisinin Mehdi olduğuna inandığını belirterek, "Bir Mehdi, Mesih inançları var. İsrail benim Tevrat'ta geçen Moşiyah olduğumu düşünüyor" dedi.

"Masonlar da beklenen kişi Adon diyor"

Oktar, kendisinin Masonların da beklediği kişi olduğunu iddia etti:

"Masonlar da beklenen kişi Adon diyor. Bu yüzden biz sana tabiyiz dedi masonlar."

"İsrail ile gerilim İngiliz derin devletinin oyunudur"

Adnan Oktar, İsrail ile ilişkileri için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bizim İran, Rusya ve Çin'le de ilişkilerimiz iyi. Sadece İsrail değil oralara da heyetler göndeririz. İsrail'den çantalar dolusu altın para geliyor deniyoruz. Misafir ettiğimiz hahamların uçak biletlerini bile biz alıyoruz. Eğer Türkiye'yi İsrail'e sevdirmeseydik, ABD 24 Haziran'dan sonra Ermeni Soykırımı'nı tanıyacaktı. Biz sempati kanallarını kullandık, İsrail'in güçlü bir devlet olduğunu kabul etmek gerek. Onunla gerilim İngiliz derin devletinin oyunudur.

İsrail'le ilgili Kur'an-ı Kerim'de yakın, öldürün düşman olun diye bir emir yok. Bir Müslüman Yahudi kadınla evlenebilir."

Oktar, hakkındaki iddialar için beklenen gelişmeler diyerek "Hz. Muhammed ile ilgili de Ukas panayırında lehte ve aleyhte sözler sarf eden şairler vardı. Aslında bu haberler sayesinde herkes Adnan Oktar'ı tanımak ve kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor" yorumunu yaptı.

"İslam'ın sevimli yüzünü anlatmaya çalışıyoruz"

Oktar, ABD'nin Türkiye hakkındaki skandal kararı için şunları söyledi:

"Bu süreçte İçişleri ve Adalet Bakanının mal varlıklarına el konması manidar. Eğer A9 kanalı açık olsaydı ABD’nin bu yaptırımlarına karşı yeri göğü inletirdim."

Neden dekolteli kadınlarla program yaptığıyla ilgili de "İslam'ın sevimli yüzünü anlatmaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı:

"Biz Konya'ya tebliğ yapmıyoruz, Miami’deki, sahildeki, diskodaki, kulüpteki kişilere yani dünyanın her kesimine tebliğ yaparak, İslam'ı sevdirmeye, onun sevimli yüzünü anlatmaya çalışıyoruz."

Kaynak: TRT Haber