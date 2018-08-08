MHP Genel Başkanı Bahçeli Ordu'daki sel felaketiyle ilgili bilgi aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

MHP Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Yılmaz'dan Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Bahçeli'nin Yılmaz'a, geçmiş olsun dileklerini ileterek, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Çaybaşı ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle bir köprü çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle mahsur kalan 715 işçi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA