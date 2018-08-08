  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu'da

İncelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Orduda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.

Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.

Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı. 

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Çaybaşı ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle bir köprü çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle mahsur kalan 715 işçi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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