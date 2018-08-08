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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlunu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu görüşmesi, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB heyetinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın da hazır bulundu.

TOBB heyeti ziyarette Başkan Erdoğan'a üzerinde ayet yazılı tablo hediye etti.

Kaynak: AA

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