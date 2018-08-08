Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretlerine Bayburt'tan başlayacak

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 59 milyon 354 bin 840 kişi oy kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 325 bin 188 kişinin oyunu alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Bayburt, Gümüşhane ve Rize'den aldı.

Buna göre Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82,1 ile en büyük desteği Bayburt’tan gördü. Bayburt’u, yüzde 77,1 ile Gümüşhane, yüzde 76,9 ile Rize takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt ile start verecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "Cumhurbaşkanı" olan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine Bayburt ile start verecek.

Bu kapsamda 10 Ağustos Cuma günü Bayburt ve Gümüşhane'deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Rize, pazar günü ise Trabzon'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde teşekkür ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA