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Eski Başbakanlık binası Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi

Ankara Kızılay'da bulunan eski başbakanlık binası, Adalet Bakanlığı'na tahsis edildi. Tarihi anlara şahitlik eden Başbakanlık makam katı da müze olarak korunacak.

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Eski Başbakanlık binası Adalet Bakanlığına tahsis edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Kızılay Vekaletler Caddesi'nde bulunan eski Başbakanlık binasını Adalet Bakanlığı'na devretti.

Tahsis sonrasında Adalet Bakanlığı, farklı yerlerde bulunan birimlerini bu binada toplamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Bakanlığın bazı genel müdürlükleri, daire başkanlıkları eski Başbakanlık binasına taşınacak.

Adalet Bakanlığı'nın ana binasının yanında yer alan eski başbakanlık binasının kullanıma sunulmasıyla söz konusu bölgenin, "Adalet Kampüsü" olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

Makam katı müze olacak

Öte yandan, uzun yıllar çeşitli görüşmelere, temaslara ve tarihi anlara şahitlik eden başbakanlık makam katı, olduğu gibi korunarak müzeye dönüştürülecek.

Müzede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrasında kapatılan başbakanlık binasının geçmişi bu müzede yaşatılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: müze, Kızılay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık, ankara, Adalet Bakanlığı
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