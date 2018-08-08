İdlibliler Türkiye'yi güvence olarak görüyor

Türkiye, Rusya ve İran'la varılan ‘Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatı’ kapsamında , İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanan bir hatta 12 gözlem noktası kurdu. Bu gözlem noktalarından biri de El Surman köyünde bulunuyor.

İdlib'in 40 kilometre güneydoğusunda bulunan El Surman köyünde yaşayan halk, Suriye ordusunun hava saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölge halkı, Türkiye'nin gözlem noktası kurmasının ardından evlerine geri döndü.

Halk, bölgede görev yapan Türk askerini "saldırıları önleyen unsur" olarak görüyor.

El Surman köyünde yaşayan 33 yaşındaki Muhammed El Yusuf, "Güvenlik konusunda önce Allah'a duacıyız, sora ümidimiz Türkiye" dedi.

Silahlı muhalifler olası harekâta karşı hazırlık yapıyor

Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamalarda Suriye ordusunun İdlib'e harekat başlatması durumunda Astana sürecinin çökeceği uyarısında bulunmuştu.

İdlib'de yaşayan 33 yaşındaki bir fabrika sahibi Halid Daimes, “İdlib'in kaderi gelecek haftalarda düzenlenecek olan konferanslarda belli olacak. Onu bekliyoruz” dedi.

Daimes, “Sadece Türklerin verdiği teminatlara güvenebiliyoruz. Türkleri köy meydanında görmeyi umut ediyoru” ifadelerini kulandı.

Ancak İdlib'deki silahlı muhalifler ordunun öyle ya da böyle bir harekat başlatacağına inanıyor.

Ahrar El Şarika örgütü komutanı Ebu Hatem Şarika, “Rejimin güneybatı harekatını bitirdikten sonra İdlib'e saldıracağından yüzde 90 eminim. Savaşçılarımızı hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: Reuters